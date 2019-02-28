В Украине хотят запретить импорт озоноразрушающих веществ

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об озоноразрушающих веществах и фторированных парниковых газах

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект закона об озоноразрушающих веществах и фторированных парниковых газах (№ 9082).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 240 народных депутатов из 343, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законопроект регулирует правоотношения относительно производства, импорта, экспорта, хранения, использования, размещения на рынке и обращения с озоноразрушающими веществами, фторированными парниковыми газами и продуктами, которые их содержат или могут содержать, использование которых влияет на озоновый слой и на уровень глобального потепления.

Устанавливается, что осуществлять деятельность по импорту, экспорту, хранению, использованию, размещению на рынке и обращению с контролируемыми веществами (озоноразрушающие вещества и/или фторированные парниковые газы) имеют право только физические лица-предприниматели или юридические лица, которые получили статус оператора контролируемых веществ путем внесения в Реестр.

Реестр - автоматизированная система сбора, хранения и учета данных об операторах контролируемых веществ, лиц, получивших квалификационные документы (свидетельства).

Операторы контролируемых веществ обязаны, в частности, не допускать выбросов контролируемых веществ в атмосферный воздух, обеспечивать своевременную уборку и хранение в герметичной таре контролируемых веществ для их рециклинга или обезвреживания.

Устанавливается, что производство контролируемых веществ в Украине запрещено. Импорт/экспорт контролируемых веществ и товаров, которые их содержат, из или в государства, которые не являются сторонами Монреальского протокола, запрещается.

Контролируемые вещества, содержащиеся в холодильном, кондиционированном и нагревательном насосном оборудовании, оборудовании, содержащем растворители на основе контролируемых веществ, в системах противопожарной защиты и огнетушителях, высоковольтных распределительных устройствах, подлежат рекуперации для обеспечения их рециклинга, регенерации или уничтожения.

Выбросы контролируемых веществ в окружающую природную среду запрещаются. В случае обнаружения утечек контролируемых веществ операторы контролируемых веществ должны принять меры для обеспечения немедленного их устранения в течение срока, не превышающего 14 дней.

Учет информации о контролируемых веществах, оборудовании и отходах, содержащих контролируемые вещества, является обязательным для всех субъектов хозяйствования, осуществляющих операции с контролируемыми веществами или продуктами, которые их содержат.

Также законопроектом в Кодексе Украины об административных правонарушениях предлагается установить, что нарушение правил недопущения и предотвращения утечки и выбросов озоноразрушающих веществ и фторированных парниковых газов влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.