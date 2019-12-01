Ди Каприо ответил на обвинения президента Бразилии в поджогах амазонских лесов

Ранее Жаир Болсонару заявил, что Ди Каприо финансирует некоммерческие организации, которые "поджигают амазонские леса".

Президент Бразилии Жаир Болсонару неожиданно обвинил голливудского актера и экоактивиста Леонардо Ди Каприо в причастности к возникновению лесных пожаров в Амазонии. Актер отреагировал на обвинения.

Президент Бразилии ранее заявил, что неправительственные организации причастны к возникновению лесных пожаров. Они якобы способствуют их возникновению, чтобы получать финансовую помощь. В частности, от Ди Каприо.

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В своем Instagram Ди Каприо заявил, что не выделял бразильским НПО каких-либо средств.

"В это кризисное для Амазонии время я поддерживают жителей Бразилии, которые работают над сохранением природного и культурного наследия... На кону будущее этих незаменимых экосистем, и я горд быть частью групп, которые занимаются их защитой. И хотя их стоит поддерживать, но мы не выделяли средства целевым организациям", - ответил Ди Каприо.

Напомним, президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что голливудский актер Леонардо ди Каприо финансирует некоммерческие организации (НКО), которые "поджигают амазонские леса".

«Леонардо ди Каприо – крутой парень, да? Дает деньги на поджог Амазонии», – цитирует Estadao слова президента. Издание отмечает, что Болсонару не предоставил никаких доказательств своих слов.

Высказывания Болсонару могут быть связаны с делом против четырех волонтеров добровольной пожарной бригады из штата Пара. Полиция предполагает, что они поджигают лес, чтобы делать фотографии пожара и получать финансирование от Всемирного фонда дикой природы. В ответ волонтеры слухи опровергают.