Ди Каприо ответил на обвинения президента Бразилии в поджогах амазонских лесов
Президент Бразилии Жаир Болсонару неожиданно обвинил голливудского актера и экоактивиста Леонардо Ди Каприо в причастности к возникновению лесных пожаров в Амазонии. Актер отреагировал на обвинения.
Президент Бразилии ранее заявил, что неправительственные организации причастны к возникновению лесных пожаров. Они якобы способствуют их возникновению, чтобы получать финансовую помощь. В частности, от Ди Каприо.
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В своем Instagram Ди Каприо заявил, что не выделял бразильским НПО каких-либо средств.
"В это кризисное для Амазонии время я поддерживают жителей Бразилии, которые работают над сохранением природного и культурного наследия... На кону будущее этих незаменимых экосистем, и я горд быть частью групп, которые занимаются их защитой. И хотя их стоит поддерживать, но мы не выделяли средства целевым организациям", - ответил Ди Каприо.
At this time of crisis for the Amazon, I support the people of Brazil working to save their natural and cultural heritage. They are an amazing, moving and humbling example of the commitment and passion needed to save the environment. The future of these irreplaceable ecosystems is at stake and I am proud to stand with the groups protecting them. While worthy of support, we did not fund the organizations targeted. I remain committed to supporting the Brazilian indigenous communities, local governments, scientists, educators and general public who are working tirelessly to secure the Amazon for the future of all Brazilians.
Напомним, президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что голливудский актер Леонардо ди Каприо финансирует некоммерческие организации (НКО), которые "поджигают амазонские леса".
«Леонардо ди Каприо – крутой парень, да? Дает деньги на поджог Амазонии», – цитирует Estadao слова президента. Издание отмечает, что Болсонару не предоставил никаких доказательств своих слов.
Высказывания Болсонару могут быть связаны с делом против четырех волонтеров добровольной пожарной бригады из штата Пара. Полиция предполагает, что они поджигают лес, чтобы делать фотографии пожара и получать финансирование от Всемирного фонда дикой природы. В ответ волонтеры слухи опровергают.