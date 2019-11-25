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В Австралии создадут центры реабилитации животных, пострадавших от лесных пожаров (видео)

11:27, 25 ноября 2019
Экология
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Коалу спасли от лесного пожара в Австралии / REUTERS

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Для этого уже организовали фонд по сбору средств, говорится в сюжете ТСН.

Масштабный огонь в Австралии не утихает уже более двух недель и сжег полтора миллиона гектаров территорий.

Жертвами лесных пожаров стали, в частности коалы и валлаби, которые живут исключительно на австралийском континенте. Из огненного плена животных спасают, в том числе, и неравнодушные люди.

Как сообщал УНИАН, ранее жительница Австралии спас коалу от лесного пожара. Животное сильно обгорела и требовала деликатного обращения.

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Теги: #Австралия#лесной пожар#спасение животных