В Австралии создадут центры реабилитации животных, пострадавших от лесных пожаров (видео)
11:27, 25 ноября 2019Экология
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Масштабный огонь в Австралии не утихает уже более двух недель и сжег полтора миллиона гектаров территорий.
Коалу спасли от лесного пожара в Австралии / REUTERS
В Австралии собираются создать центры реабилитации редких животных, которые пострадали от лесных пожаров.
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Для этого уже организовали фонд по сбору средств, говорится в сюжете ТСН.
Масштабный огонь в Австралии не утихает уже более двух недель и сжег полтора миллиона гектаров территорий.
Жертвами лесных пожаров стали, в частности коалы и валлаби, которые живут исключительно на австралийском континенте. Из огненного плена животных спасают, в том числе, и неравнодушные люди.
Как сообщал УНИАН, ранее жительница Австралии спас коалу от лесного пожара. Животное сильно обгорела и требовала деликатного обращения.
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