В Малайзии умер последний суматранский носорог (фото)
Суматранского носорога считают официально вымершим в Малайзии.
Об этом сообщают BBC News.
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У 25-летней самки по имени Иман был рак, она умерла в субботу, а последний самец умер еще в мае 2019-го.
По словам представителей властей острова Борнео, девочке уделяли внимание и заботу с момента ее поступления в мае 2014-го.
Суматранский носорог когда-то жил в Азии, но теперь в дикой природе их осталось менее 100 особей. Сейчас вид находится под угрозой исчезновения.
Носороги сильно пострадали от браконьерства и потери естественных мест обитания, но самая большая угроза заключается во фрагментарности их популяции.
Попытки увеличить количественно этот вид в Малайзии были неудачными.
Как сообщал УНИАН, ученые проанализировали более 150 исследований о световом загрязнении и обнаружили, что искусственное освещение ночью может способствовать сокращению популяции насекомых.