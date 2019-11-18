В Wizz Air предлагают отказаться от бизнес-класса в самолетах ради климата

По словам директора лоукостера, эти пассажиры ответственны за объем выхлопов углекислого газа вдвое больше, чем пассажиры эконом-класса.

Директор венгерского лоукостера Wizz Air Йожеф Варади призывает авиакомпании отказаться от бизнес-класса на рейсах, которые длятся менее 5 часов, и таким образом бороться с изменениями климата.

Об этом пишет Forbes.

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По его мнению, такой отказ станет одним из шагов в борьбе с изменениями климата.

"Бизнес-класс должен быть запрещен. Эти пассажиры ответственны за объем выхлопов углекислого газа вдвое больший, по сравнению с пассажирами эконом-класса. И авиаиндустрия виновата в сохранении неэффективной и архаичной модели", - считает Варади.

При этом он добавил, что в ближайшие 10 лет Wizz Air планирует уменьшать объем выбросов углекислого газа в атмосферу на 30% на каждого пассажира.

Как сообщал УНИАН, с начала 2019 года на рейсах из/в Украину венгерский лоукостер Wizz Air перевез 1,8 миллиона пассажиров.