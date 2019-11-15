Los Angeles Times: Глобальное потепление может открыть "гробницу" ядерных отходов

Купол, под которым хранятся зараженные материалы со времен ядерных испытаний, и без того постарел, а повышение уровня океана может его окончательно разрушить.

Климатические изменения могут затронуть огромную кучу ядерных отходов, закрытую под куполом на острове Рунит, Маршалловы Острова. Этот купол местные называют "гробницей".

Репортеры Los Angeles Times совместно со школой журналистики Колумбийского университета на протяжении 15 месяцев проводили расследование, которое выявило, что "гробница" еле держится кучи. А повышение уровня моря и более высокие температуры, вызванные антропогенным изменением климата, могут нарушить купол. Это приведет к утечке токсичных отходов в окружающую среду.

Купол на острове Рунит был построен в 1970-х годах для захоронения 87,8 тысяч кубометров ядерных обломков, которые остались после ядерных испытаний США. Как выяснили журналисты Los Angeles Times, правительство Маршалловых Островов тоже использовало это место для испытания обычного и биологического оружия после временного запрета на ядерные тесты в 1958 году.

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Большую часть ядерных отходов собрали и захоронили под гробницей, построенной на верхушке открытого кратера. Все материалы потом накрыли 18-дюймовой крышкой, чтобы выполнить "моральное обязательство", о чем говорится в рассекреченных данных США. Но даже после этого были беспокойства относительно того, насколько хорошо это сооружение выполняет свою задачу. В военном документе от 1981 года, который оказался в руках Los Angeles Times, говорится о том, что несколько человек знали об "утечке радиоактивных материалов из кратера даже в прошлом. И это продолжится и в дальнейшем". Прошло еще почти 40 лет, и климатические изменения добавились к уравнению. Повышение уровня моря в регионе вызывает особое беспокойство.

Согласно прогнозам, в среднем уровень моря поднимется на два метра к концу текущего века. Но Маршаловы Острова пострадают больше других частей мира. Уровень моря в этом регионе растет на 7 миллиметров ежегодно с 1993-го.

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Это подтверждают спутниковые снимки. В это время, в других уголках планеты этот показатель составляет всего 2,8-3,6 миллиметра, о чем говорится в отчете Международной инициативы по адаптации к климатическим изменениям.

Ядерная гробница уже изношена. Но штормы и волны океана, которые ударят по ней из-за повышения уровня моря, могут создать больше проблем в будущем. Купол на острове Рунит может расколоться, выпустив токсичные химикаты в окружающую среду.