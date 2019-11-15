Самую большую свалку в Китае заполнили раньше запланированного срока

Полигон построили еще в 1994 году, а заполнить планировали до 2044-го.

Самую большую в Китае свалку уже заполнили – на 25 лет раньше запланированного срока.

Об этом пишет BBC News.

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Полигон в Цзянкунгоу в провинции Шэньси, размером более 700 тысяч квадратных метров, был рассчитан на 2 500 тонн мусора в день. Но вместо этого у него ежедневно сбрасывали 10 тысяч тонн.

Полигон построили еще в 1994 году, а заполнить планировали до 2044-го. Свалка обслуживала более 8 миллионов граждан.

До конца 2020 года власти Китая планируют перерабатывать более 35% всех отходов крупных городов. Для этого в следующем году откроют 4 мусоросжигательные заводы.

Сейчас в Китае начислено 654 полигоны и 286 мусоросжигательных заводов.

Как сообщал УНИАН, в Амстердаме испытывают новейшую технологию для очистки городских каналов.