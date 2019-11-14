Волонтеры нашли щенка-"единорога" (фото, видео)
11:03, 14 ноября 2019Экология
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Необычного песика спасли волонтеры.
Песика спасли волонтеры / facebook.com/macthepitbull
В США спасли песика, который родился с хвостом на голове. Волонтеры подобрали его на улице и передали в приют.
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На мордочке у 10-месячного щенка растет второй хвост - из-за этого малыш получил имя Нарвал - в честь рогатого морского животного, говорится в сюжете ТСН.
Когда волонтеры разместили в соцсетях фото со щенком, за ним выстроилась целая очередь потенциальных хозяев. Однако в зооцентре говорят, что животное не отдадут, пока не убедятся, что второй хвост не будет расти и не будет мешать Нарвалу.
Щенок-единорог: в США спасли песика, который родился с хвостом на голове
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