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Волонтеры нашли щенка-"единорога" (фото, видео)

11:03, 14 ноября 2019
Экология
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Песика спасли волонтеры / facebook.com/macthepitbull

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На мордочке у 10-месячного щенка растет второй хвост - из-за этого малыш получил имя Нарвал - в честь рогатого морского животного, говорится в сюжете ТСН.

Когда волонтеры разместили в соцсетях фото со щенком, за ним выстроилась целая очередь потенциальных хозяев. Однако в зооцентре говорят, что животное не отдадут, пока не убедятся, что второй хвост не будет расти и не будет мешать Нарвалу.

Ранее жительница австралийского штата Виктория нашла на своем дворе уникального пса породы динго.

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Теги: #собака