Волонтеры нашли щенка-"единорога" (фото, видео)

Необычного песика спасли волонтеры.

В США спасли песика, который родился с хвостом на голове. Волонтеры подобрали его на улице и передали в приют.

Читайте такжеВо Львове зоозащитники пытаются спасти из неволи двух сурков

На мордочке у 10-месячного щенка растет второй хвост - из-за этого малыш получил имя Нарвал - в честь рогатого морского животного, говорится в сюжете ТСН.

Когда волонтеры разместили в соцсетях фото со щенком, за ним выстроилась целая очередь потенциальных хозяев. Однако в зооцентре говорят, что животное не отдадут, пока не убедятся, что второй хвост не будет расти и не будет мешать Нарвалу.

Ранее жительница австралийского штата Виктория нашла на своем дворе уникального пса породы динго.