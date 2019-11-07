Австралийка нашла во своем дворе уникального пса породы динго (видео)

Этот вид диких австралийских собак оказался под угрозой исчезновения из-за смешения с другими породами собак.

Жительница австралийского штата Виктория нашла на своем дворе уникального пса породы динго.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Маленького пушистика женщина заметила в кустах. Сначала подумала, что тот потерялся, однако, когда за лохматым найденышем никто не пришел, отвезла его к ветеринару. Оказалось, что пес – чистокровный динго.

На его тело было несколько царапин – видимо, малыша схватила хищная птица, но тот сумел вырваться. Сейчас Венди поселился в помещении фонда динго.

Этот вид диких австралийских собак оказался под угрозой исчезновения из-за смешения с другими породами собак. В природе осталось лишь несколько небольших популяций, поэтому ученые изо всех сил пытаются уберечь редких хищников.

Как сообщал УНИАН, в Германии кротов признали «животные 2020 года», чтобы отметить их уникальную роль в природе.