Более 70 стран обязались уменьшить количество пищевых отходов

Это должно положительно повлиять на изменения климата. Если бы продовольствие было независимой страной, то оно было бы третьим после США и Китая источником парниковых газов.

Страны подписали соответствующее соглашение на ежегодном совещании Монреальского протокола, проходившем в Риме.

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Среди подписантов - США, Китай, страны Европейского союза, а также Африки и Азии. Они согласились сократить количество пищевых продуктов, которые портятся в результате плохого охлаждения, передает ТСН.

Речь идет о новых разработках методов хранения и транспортировки продуктов. Около трети продовольствия в мире оказывается на помойке. В целом при производстве пищи выделяется треть всех парниковых газов, которые влияют на изменение климата.

Напомним, ежегодно каждый украинец производит около 350 кг мусора.

Кроме того, как сообщает Би-би-си, каждый год около 1,3 млрд тонн продовольствия выкидывается, большая часть всего этого оказывается на свалке. Это не только наносит ущерб окружающей среде, но и негативно сказывается на изменении климата.

Подобное бездумное расточительство становится одной из главных проблем, стоящих перед человечеством, считает нью-йоркский шеф-повар Макс Ла Манна. Он рассказал, что каждый из нас может сделать, чтобы помочь справиться с этой проблемой.

"Еда была важной частью моей жизни с самого детства, ведь мой отец был шеф-поваром. Мои родители учили меня не выбрасывать еду. Сейчас на нашей планете живет почти 9 млрд человек, более 820 млн из них недоедает. Бессмысленная трата еды - одна из главных проблем, стоящих перед человечеством. Примерно треть всего продовольствия либо просто гниет на полях, либо выбрасывается в мусор. При этом зря тратится не только еда. Деньги, вода, энергия, земля и транспорт используются впустую. Если вы выбрасываете еду, это может повлиять и на изменения климата, так как значительный процент просто отправляется на свалку, где продовольствие гниет, выделяя метан", -отметил он.

"Если бы продовольствие было независимой страной, то оно было бы третьим после США и Китая источником парниковых газов. Но вы можете с этим бороться", - подчеркнул шеф-повар.

Макс Ла Манна отмечает, что мы часто покупаем слишком много еды, больше, чем нам нужно. "Перед походом в магазин следует сделать список того, что вам на самом деле нужно, и не покупать лишнего. Более того, используйте всю купленную вами еду, прежде чем снова идти в магазин", - советует он.

Также он отметил, что еда портится, если ее неправильно хранить. По его словам, многие не знают, какие именно продукты следует хранить в холодильнике, а какие нет. Это приводит к тому, что овощи и фрукты могут начать гнить и в результате оказаться на свалке.

Картофель, лук, помидоры, чеснок и огурцы не следует держать в холодильнике - их следует хранить при комнатной температуре. Зелень можно хранить в миске с водой. "Если вы поняли, что у вас образовался лишний хлеб, положите его в морозильник", - советует Макс Ла Манна.

"В супермаркете или другом магазине выбирайте не самые красивые на вид фрукты и овощи. Они не менее съедобны и вкусны, но так как многие не хотят их покупать, они часто оказываются в помойке", - сказал он, добавив, что если есть возможность то лучше покупать свежие продукты у фермера или на фермерском рынке.

Недоеденную еду - в холодильник. "Объедки - вещь полезная. Если вы часто готовите, и у вас постоянно что-то остается недоеденным, отведите один день в неделю, когда вы достанете все эти остатки еды из холодильника и снова разогреете или как-то еще приготовите. Эта еда не попадет на помойку. К тому же вы сэкономите время и деньги", - советует шеф-повар.

Так же он советует не забывать о морозилке, в которой легче всего хранить еду. "Например, если у вас остались овощи, которые стали слишком мягкими для салата, их можно заморозить, а потом делать из них смузи или что-нибудь еще. Если у вас слишком много кухонных трав - разложите их в ледоформу, залейте водой и отправьте в морозильник. Позднее они пригодятся при пассировании или в других рецептах. В морозилку можно класть недоеденную вами еду, даже супы. Тогда у вас всегда будет уже готовая и вкусная пища, которую надо лишь разогреть", - отмечает он.

Приятно выйти из офиса на ланч с коллегами, особенно - в ваш любимый ресторан, но это стоит денег и приводит к разбазариванию продуктов питания. Лучше всего приносить еду из дома. Если утром не хватает времени, чтобы приготовить еду, достаньте то, что лежит в морозильнике и дожидается своего часа.

Из остатков еды можно сделать бульон. "Быстро поджарьте или разогрейте остатки овощей и всего, что не нашло применения. Положите это все в кастрюлю, добавьте оливкового или сливочного масла, ваши любимые специи, залейте водой и поварите на медленном огне", - отметил Макс Ла Манна.