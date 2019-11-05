США официально начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату

Выход Штатов из Парижского климатического соглашения состоится через год.

В понедельник, 4 ноября, США начали процесс выхода из Парижского климатического соглашения, подав официальное сообщение в Организацию Объединенных Наций.

Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

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Отмечается, что выход США из соглашения состоится через год, когда соответствующее уведомление вступит в силу.

Решение выйти из Парижского соглашения принял в июне 2017 года президент США Дональд Трамп "из-за несправедливого экономического бремя, возложенного на американских рабочих, предприятия и налогоплательщиков по обязательствам США, заключенным в рамках Соглашения".

При этом, добавили в Госдепе, США сократили все виды выбросов в воздух.

Как сообщал УНИАН, президент Дональд Трамп подтвердил план выхода США из Парижского климатического соглашения, менее чем за две недели до срока, в который его администрация может начать формальный процесс выхода из договора.