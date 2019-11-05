В Германии признали кротов "животными 2020 года", чтобы защитить их

В Германии кроты пользуются особой защитой природоохранного законодательства.

В Германии признали кротов «животными 2020 года», чтобы отметить их уникальную роль в природе.

Об этом сообщает DW.

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Отмечается, что, хотя популяция кротов в Германии не находится под угрозой, они все же пользуются особой защитой немецкого природоохранного законодательства – причинять им физический вред, отлавливать или убивать кротов запрещено под угрозой штрафа, который иногда достигает 50 тысяч евро.

В то же время ученые отмечают, что земельные участки, в которых находятся кроты, – в здоровом состоянии.

«Мы должны отдать должное кротам, как неугомонным истребителям вредных насекомых», – подчеркнул руководитель Немецкого фонда диких животных Хильмар барон фон Мюнхгаузен.

Специалисты рекомендуют смириться с соседством кротов ради экологической пользы для природы и собственного сада в частности.

В последние 10 лет «животными года» в Германии называли европейскую косулю, среднеевропейского лесного кота, хомяка, зайца-русака, зубра, барсука и др.

Как сообщал УНИАН, в зоопарке Берлина познакомили друг с другом двух новорожденных панденят.