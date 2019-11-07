Ученые впервые за 20 лет обнаружили "пальцы дьявола" (фото)
09:24, 07 ноября 2019Экология
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Несмотря на пугающий вид, гриб безобиден и не ядовит.
Гриб антурус Арчера / wildwood.design.newforest/Instagram
В заповеднике Долбери-Уоррен вблизи британского города Бристоль обнаружили редчайший гриб.
Экологи нашли антурус Арчера, который также называют "пальцами дьявола", сообщает издание The Sun.
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В Великобритании гриб не видели с 1999 года. Он отличается тем, что пахнет гниющей плотью. Внешне он напоминает розовато-красные щупальца осьминога, покрытые темно-оливковой слизью, которая и источает неприятный запах.
Гриб растет в почве и живет за счет мертвой и разлагающейся ткани, например, палых листьев или старых пней.
Ранее Колумбия объявила чрезвычайную ситуацию в стране после того, как в почве обнаружили грибок Fusarium type 4, убивающий бананы.
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