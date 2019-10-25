В Бразилии военные помогают расчищать пляжи от нефти (фото)
08:46, 25 октября 2019Экология
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Разлив нефти обнаружили 2 сентября, однако источник загрязнения до сих пор не установили.
Фото: REUTERS
Пять тысяч военных привлекли для расчистки пляжей после крупного разлива нефти в Бразилии.
Об этом сообщает Радио Свобода.
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С начала сентября нефтью загрязнено более 2 тысячи километров берегов в северо-восточной части стране. Пострадали более 200 пляжей и 12 природоохранных зон.
Разлив нефти обнаружили 2 сентября, однако источник загрязнения до сих пор не установили. В правительстве Бразилии утверждают, что нефть принадлежит венесуэльской компании, но сама компания обвинения отвергает.
Кроме военных, пляжи также очищают местные жители и государственная нефтяная компания.
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