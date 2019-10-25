В Бразилии военные помогают расчищать пляжи от нефти (фото)

Разлив нефти обнаружили 2 сентября, однако источник загрязнения до сих пор не установили.

Пять тысяч военных привлекли для расчистки пляжей после крупного разлива нефти в Бразилии.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеБорьба с опавшими листьями: в Киеве до 2021 года планируют построить комплекс по их переработке и утилизации

С начала сентября нефтью загрязнено более 2 тысячи километров берегов в северо-восточной части стране. Пострадали более 200 пляжей и 12 природоохранных зон.

Разлив нефти обнаружили 2 сентября, однако источник загрязнения до сих пор не установили. В правительстве Бразилии утверждают, что нефть принадлежит венесуэльской компании, но сама компания обвинения отвергает.

Кроме военных, пляжи также очищают местные жители и государственная нефтяная компания.

Как сообщал УНИАН, на Тернопольщине несанкционированно сбросили 10 грузовиков мусора из Львова.