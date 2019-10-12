Шотландия отказалась от ватных палочек

Правительство Шотландии будет усиливать меры по сокращению потребления пластика для сохранения и защиты окружающей среды.

Шотландия стала первой в Соединенном Королевстве, что запретила использование ватных палочек для борьбы с изменением климата.

Вступил в силу принятый в сентябре закон, запрещающий производство и продажу этого пластика в стране, пишет Independent.

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Министр здравоохранения Розанна Каннингем отметила, что гордится таким шагом, ведь пластиковые изделия не только расточительны, но и создают угрозу водной экосистеме, в частности загрязняют моря и пляжи.

По ее словам, правительство усилит меры по сокращению потребления пластика для сохранения и защиты окружающей среды.

Решение правительства одобрили и климатические активисты, которые в последние годы вычистили пляжи Шотландии от 150 тысяч ватных палочек.

Ранее врачи сообщали об опасности ватных палочек. По их мнению, эти средства гигиены приносят большие проблемы, потому что их пациенты, которые часто чистят палочками уши, имели проблемы в виде ушных пробок или отеков ушных раковин.