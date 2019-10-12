В Дании создали бутылки для пива из древесного волокна

Бутылки имеют внутренний барьер, который создан с помощью полимеров и удерживает пиво.

В пятницу, 11 октября, датская пивная компания Carlsberg представила бутылки из древесного волокна, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды.

Об этом сообщает The Associated Press.

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Компания показала два новых прототипа бутылок, пригодные для вторичной переработки. Бутылки имеют внутренний барьер, который создан с помощью полимеров и удерживает пиво.

Более того, Carlsberg обещает продолжать работать над разработкой бутылки без использования полимеров.

Прототипы является частью кампании бренда по снижению выбросов углекислого газа на своих пивоваренных заводах и снижению на 30% углеродного следа во всей технологической цепи.

Также в Carlsberg заявили, что объединят усилия с Coca-Cola, шведской водочной компанией Absolut и косметической группой l'Oreal для создания бумажных бутылок.

Как сообщал УНИАН, в Украине планируют запретить полиэтиленовые пакеты, а за их распространение ввести штрафы от 1700 до 8500 гривень.