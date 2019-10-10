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В Днепре пляжную зону отдыха превратили в свалку

13:54, 10 октября 2019
Экология
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Зону отдыха захламляют мусором / скриншот

Об этом сообщают novosti-n.org.

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Отмечается, что озеро Котлован в Днепре - один из крупнейших и популярнейших неофициальных пляжей. Ежегодно здесь отдыхают тысячи горожан. Небольшие кафе, мангалы, лежанки - все что нужно для отдыха в выходной день.

Одним из плюсов Котлована является пешая доступность. Озеро расположено всего в нескольких сотнях метров от жилых кварталов.

Однако сюда по неизвестным причинам начали свозить отходы строительства, битые бетонные блоки и прочий мусор.

Как сообщал УНИАН, активисты засняли, как птицефабрика на Волыни сливает в почву отходы. Из трубы и специальными каналами в землю стекает красную жидкость, которая внешне напоминает кровь.

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Теги: #Днипропогода в Днепре