Ученые предсказали катастрофическую жару

Кроме того, ожидается увеличение таких показателей, как продолжительность тепловой волны и ее интенсивность.

Американские ученые выяснили, что волны жары станут значительно больше к середине текущего столетия.

Читайте такжеИз-за глобального потепления воды Аляски остались без льда

По сценарию умеренного выброса парниковых газов, территория, которую будет охватывать экстремальная жара, вырастет на 50-80%, передает Phys.org.

Ученые добавляют, что при максимальном росте концентрации диоксида углерода площадь затронутых регионов может удвоиться. Это приведет к усилению нагрузки на энергосеть из-за огромного количества работающих кондиционеров, а также повысит риск преждевременной смерти среди уязвимых групп населения.

Кроме того, ожидается увеличение таких показателей, как продолжительность тепловой волны и ее интенсивность.

Ранее ученые предупредили, что рост численности населения Земли, неэффективное использование природных ресурсов и климатические изменения могут привести человечество к масштабному продовольственному кризису.