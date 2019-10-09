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Ученые предсказали катастрофическую жару

11:29, 09 октября 2019
Экология
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Иллюстрация REUTERS

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По сценарию умеренного выброса парниковых газов, территория, которую будет охватывать экстремальная жара, вырастет на 50-80%, передает Phys.org.

Ученые добавляют, что при максимальном росте концентрации диоксида углерода площадь затронутых регионов может удвоиться. Это приведет к усилению нагрузки на энергосеть из-за огромного количества работающих кондиционеров, а также повысит риск преждевременной смерти среди уязвимых групп населения. 

Кроме того, ожидается увеличение таких показателей, как продолжительность тепловой волны и ее интенсивность.

Ранее ученые предупредили, что рост численности населения Земли, неэффективное использование природных ресурсов и климатические изменения могут привести человечество к масштабному продовольственному кризису.

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Теги: #ученые#жара