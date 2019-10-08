В Львове зоозащитники пытаются спасти из неволи двух сурков

Звери содержатся в ужасных условиях, а их свобода стоит 6 тысяч гривень.

В Львове зоозащитники собирают деньги на спасение двух сурков.

Об этом сообщается на Facebook-странице Дома спасенных животных.

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По словам зоолога Ореста Залипского, сурки живут в ужасных условиях. Еще маленькими их откуда-то забрали, а, когда они подросли, решили продать.

Чтобы выкупить сурков, нужно собрать 6 тысяч гривень.

Зоолог призывает помочь обеспечить сурков нормальной жизнью, ведь скоро зверушки должны впасть в спячку, что при таких условиях станет для них пыткой.

Как сообщал УНИАН, в Днепре сегодня спасатели вытащили собаку из коллектора, выбив боковую стенку отверстия.