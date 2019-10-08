цей матеріал доступний українською

В Львове зоозащитники пытаются спасти из неволи двух сурков

12:55, 08 октября 2019
Экология
44 0
Сурки содержатся в ужасных условиях / фото: facebook/ Дом спасенных животных

Об этом сообщается на Facebook-странице Дома спасенных животных.

Читайте такжеВ Харькове умерла самая старая собака Украины (фото)

По словам зоолога Ореста Залипского, сурки живут в ужасных условиях. Еще маленькими их откуда-то забрали, а, когда они подросли, решили продать.

Чтобы выкупить сурков, нужно собрать 6 тысяч гривень.

Зоолог призывает помочь обеспечить сурков нормальной жизнью, ведь скоро зверушки должны впасть в спячку, что при таких условиях станет для них пыткой.

фото: facebook/Дом спасенных животных

Как сообщал УНИАН, в Днепре сегодня спасатели вытащили собаку из коллектора, выбив боковую стенку отверстия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Львовпогода во Львове