В Львове зоозащитники пытаются спасти из неволи двух сурков
12:55, 08 октября 2019Экология
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Звери содержатся в ужасных условиях, а их свобода стоит 6 тысяч гривень.
Сурки содержатся в ужасных условиях / фото: facebook/ Дом спасенных животных
В Львове зоозащитники собирают деньги на спасение двух сурков.
Об этом сообщается на Facebook-странице Дома спасенных животных.
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По словам зоолога Ореста Залипского, сурки живут в ужасных условиях. Еще маленькими их откуда-то забрали, а, когда они подросли, решили продать.
Чтобы выкупить сурков, нужно собрать 6 тысяч гривень.
Зоолог призывает помочь обеспечить сурков нормальной жизнью, ведь скоро зверушки должны впасть в спячку, что при таких условиях станет для них пыткой.
фото: facebook/Дом спасенных животных
Как сообщал УНИАН, в Днепре сегодня спасатели вытащили собаку из коллектора, выбив боковую стенку отверстия.
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