В Харькове умерла самая старая собака Украины (фото)

Животному было более 19 лет.

В Харькове умер пес-рекордсмен нашей страны, официально признанный самым старым в Украине. Ему было 19,5 лет.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

"Я считаю, что такая долгая жизнь, - это достойный пример любви и заботы человека. Поэтому это достижение также и ее владелицы Анны Гарбуз", - отметила Ветрова.

Ранее в центре Харькова установили боксы с комплектами для уборки за собаками.