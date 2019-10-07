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В Харькове умерла самая старая собака Украины (фото)

16:21, 07 октября 2019
Экология
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Собаке было более 19 лет / facebook.com

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

"Я считаю, что такая долгая жизнь, - это достойный пример любви и заботы человека. Поэтому это достижение также и ее владелицы Анны Гарбуз", - отметила Ветрова.

Ранее в центре Харькова установили боксы с комплектами для уборки за собаками.

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Теги: #Харьков#собакапогода в Харькове