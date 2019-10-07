В Харькове умерла самая старая собака Украины (фото)
16:21, 07 октября 2019Экология
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Животному было более 19 лет.
Собаке было более 19 лет / facebook.com
В Харькове умер пес-рекордсмен нашей страны, официально признанный самым старым в Украине. Ему было 19,5 лет.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.
"Я считаю, что такая долгая жизнь, - это достойный пример любви и заботы человека. Поэтому это достижение также и ее владелицы Анны Гарбуз", - отметила Ветрова.
Ранее в центре Харькова установили боксы с комплектами для уборки за собаками.
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