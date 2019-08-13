В центре Харькова установили боксы для уборки за собаками (фото)

Каждый бокс вмещает 15 гигиенических комплектов, в которые входят одноразовый пакет и совок.

В центре Харькова установили боксы с комплектами для уборки за собаками.

"Убирать за своей собакой — хороший тон", — мотивирует надпись на боксе. Боксы по выдаче одноразовых гигиеничных комплектов для уборки за собаками установили в саду Шевченко, сквере имени Людмилы Гурченко, сквере Независимости, Театральном сквере. Об этом сообщил заместитель директора КП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь, пишет Главное.

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По его словам, подобные аппараты в ближайшее время планируют установить в Саржином яру, сквере «Стрелка», Молодежном парке. Всего по городу уже размещено около 30 боксов.

«Таким образом мы пытаемся приучить харьковчан к культуре и чистоте. Ведь сегодня в городе открывается много обновленных парков и скверов, и не хочется, чтобы люди, гуляющие там со своими животными, портили эту красоту», - подчеркнул Андрей Дронь.

Отметим, каждый бокс вмещает 15 гигиенических комплектов, в которые входят одноразовый пакет и совок. В дальнейшем аппараты со средствами для уборки за собаками планируют разместить во всех парках и скверах города.

В КП «Харьковзеленстрой» призывают харьковчан активно пользоваться боксами и соблюдать чистоту.