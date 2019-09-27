Под Черкассами енот напал на детей и попал за решетку (видео)

Медики подозревают, что зверя до этого либо сбила машина, либо избили люди.

В городе Золотоноша Черкасской области енот напал на двух детей, направлявшихся в школу.

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Как отмечается в сюжете ТСН, дети сначала даже не поняли, что за животное перед ними.

«Я подумала, что это собака и решила к ней подойти, а потом поняла, что это енот. Он схватил меня за штанину и начал тянуть сильно», - рассказывает школьница.

Тогда на помощь девочке пришел ее брат. «Когда она побежала, енот бросился на меня и начал меня дергать - я его ударил по носу, а потом енот еще сильнее начал меня тянуть за штаны и я упал», - вспоминает мальчик.

Зверя все же смогли отогнать с помощью прохожих. В школе детей осмотрел медик, но следов царапин или укусов в них не нашли.

Вскоре нападавшего нашли в центре города. Животное было в ужасном состоянии, поэтому его сразу передали ветеринарам. Медики подозревают, что зверя или сбила машина, либо избили люди.

«Была механическая травма с правой стороны возле лапы, были введены преператы, витамины, для снятия боли», - рассказала ветеренар.

Енот оказался девочкой, ей дали прозвище Жанна. Никаких симптомов бешенства у нее не наблюдают. Более того, животное ласковое и похоже на домашнее.

«Мы ей сюда принесли, она насколько была голодная, мы ей корм бросили, она его хватала, ну видно, что голодная. Дикое животное в природе нашло бы какую-то пищу, то есть оно как бы пряталось бы от людей», - рассказывает ветеринар.

Местные жители рассказывают, что накануне на местных сайтах было объявление о продаже енота. Допускают, что люди могли просто выбросить животное, или же оно сбежало само.

Жанна пробудет в больнице еще 10 дней. К ветеринарам уже обратились немало людей, которые готовы сделать енота своим домашним любимцем.

Ранее сообщалось, что в канадском Ститсвиле (пригородный район столицы) местные жители жалуются на нетрезвых енотов, которые шатаются по улицам и среди бела дня отсыпаются с похмелья.