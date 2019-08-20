В Украине проверили радиационный фон после взрыва на полигоне в РФ

Радиометрическая сеть гидрометеорологической службы Украины переведена в режим повышенной готовности.

Результаты радиометрических измерений в период с 10 по 18 августа свидетельствуют о том, что радиационный фон в Украине не претерпел никаких изменений из-за взрыва на российском ракетном полигоне близ населенного пункта Ненокса Архангельской области.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Так, по прогнозным данным, радиоактивно загрязненные воздушные массы могли гипотетически достичь территории Украины в ночь с 11 на 12 августа и охватывать территорию ее восточных и юго-восточных областей.

Измерения мощности экспозиционной дозы проводили четыре раза в сутки, атмосферные выпады – ежедневно, а отбор атмосферных аэрозолей в Киеве, Сновске, Чернобыле - ежесуточно по 12 часов. Никаких изменений обнаружено не было.

К режиму учащенных измерений были привлечены метеостанции Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Одесской областей.

Как сообщал УНИАН, 8 августа в Российской Федерации, на военном испытательном полигоне, расположенном на побережье Двинского залива Белого моря, на расстоянии 40 км от города Северодвинск и 100 км от города Архангельск, произошел взрыв.

Он сопровождался человеческими жертвами и краткосрочным повышением радиационного фона.

Тогда власти региона РФ заверили, что выбросов вредных веществ в атмосферу не было, а радиационный фон на месте аварии - в норме.

Однако, датчики автоматизированной системы контроля радиационной обстановки зафиксировали повышение радиационного фона в российском городе Северодвинск (Архангельская область). Также, район Двинского залива Белого моря после инцидента на месяц закрыли для свободного плавания.