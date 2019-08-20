Изменения климата ведут к рождению агрессивных пауков - исследование

Агрессивные пауки, как правило, лучше добывают ресурсы из-за их нехватки, но одновременно более склонны к дракам между собой в условиях голода или перегрева.

Изменения климата, вызванные глобальным потеплением, и связанные с этими процессами экстремальные погодные условия могут способствовать увеличению популяции агрессивных пауков.

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Ecology & Evolution, передает ТСН.

Чрезвычайные события, такие как тропические циклоны, могут влиять на эволюцию пауков в штормовых регионах – там уже агрессивные пауки имеют лучшие шансы на выживание. Во время исследования изучали паука, известного как Anelosimus studiosus.

Исследователи из Университета Макмастера в Канаде изучали поведение насекомых из регионов с экстремальными погодными условиями.

Ведущий автор исследования и биолог-эволюционист Джонатан Пруитт сказал, что чрезвычайно важно понимать влияние погодных явлений на окружающую среду, эволюцию и естественный отбор среди существ. Ведь с повышением уровня моря частотность тропических штормов будет только расти.

Исследователи сосредоточились на женских колониях пауков, который обычно живет просто на пути тропических циклонов США и Мексики. Их исследование включало наблюдения за группами пауков до и после штормов в течение 48 часов.

Агрессивность пауков измеряли по скорости, количеству атак, реакцией на попадание добычи в паутину, вероятностью того, что пауки-самки могли каннибализироваться и съедать самцов и свое потомство, а также реакцией на проникновение хищных пауков другого вида.

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Впоследствии результаты сравнивали с колониями восьмилапых этого же вида из менее экстремальных районах.

Агрессивные пауки, как правило, лучше добывают ресурсы из-за их нехватки, но одновременно более склонны к дракам между собой в условиях голода или перегрева.

Пруитт сказал: "Тропические циклоны, вероятно, влияют на оба этих стрессора, уменьшая количество пищи и увеличивая влияние солнца".

"Агрессивность передается от поколения к поколению в этих колониях от родителей дочкам и является основным фактором их выживания и способности к размножению", - добавляет ученый.

Анализ показал, что после тропического циклона колонии с наиболее агрессивными пауками производили больше яиц и имели больше выживших потомков.

Эта тенденция была настолько последовательной, что исследователи считают, что это является эволюционным ответом.

Следовательно, существует вероятность того, что это может произойти с большим количеством популяций пауков, если погода во всем мире станет более экстремальной из-за изменения климата.

Ранее сообщалось, что биологи обнаружили в Колумбии восемь видов пауков, которые ранее не встречались в этом регионе. При этом только два из них были известны арахнологам, а шесть оказались представителями новых видов.