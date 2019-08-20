В Харькове третий день ищут сбежавшую из экопарка зебру (видео)

Днем окрестности осматривают с помощью квадрокоптера, а ночью берутся за тепловизор.

На окраинах Харькова уже третий день ищут самца зебры, который сбежал из экопарка.

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Как сообщается в сюжете ТСН, животное сбежало, когда ее переводили в более просторный вольер. Самца что-то напугало, он начал сопротивляться. Тогда веревка разорвалась, а зебра побежала в лес.

Беглецу почти год, в зверинец его привезли весной. Самец жил в паре с трехлетней спутницей Мартой. Теперь животное разыскивает целая бригада волонтеров и работников экопарка.

Днем окрестности осматривают с помощью квадрокоптера, а ночью берутся за тепловизор. Горожан просят не вмешиваться, ведь неумелые попытки поймать зебру могут только навредить, как охотникам, так и животному.

Напомним, 31 июля в Голосеевском районе Киева поймали одинокого пони, который гулял по улицам без присмотра.