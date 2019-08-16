Названа причина, по которой мелеет главная река Украины (видео)

Экологи прогнозируют, что таких отмелей будет больше.

В Киеве мелеет главная река страны - Днепр. Экологи насчитали 56 отмелей, но это не конец.

Река цветет, загрязняется химикатами и зарастает слишком быстрыми темпами, говорится в сюжете ТСН.

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На станции лодок возле столичного моста Патона почти не видно воды из-за кувшинки и водяного ореха. Активисты и экологи устроили пресс-конференцию посреди реки, чтобы наглядно продемонстрировать проблемы Днепра. Таких отмелей в столице - 56. Спикеры - по колено в воде.

"Его перегородили плотинами, и он потерял течение. Река не в состоянии смыть то, что в нее падает, коктейль из всей таблицы Менделеева. В Киеве две тысячи моек, вода из которых вместе с химическими средствами стекает в Днепр. Фосфаты – удобрение для водорослей. Днепр цветет", - говорит глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

Экологи прогнозируют, что таких отмелей будет больше. Отмели – это естественный процесс смешивания песка. Если бы не водная растительность - она их фиксирует. Количество растений увеличивается из-за загрязнения, а поэтому вода цветет.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области в реке Днепр массово гибнет рыба. Жители Канева заметили сотни дохлых рыб и раков не только в водоеме, но и на побережье.