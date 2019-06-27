В Черкасской области в Днепре массово гибнет рыба (видео)

Жители Канева заметили в реке сотни дохлых рыб и раков - они не только в водоеме, но и на побережье. Из-за огласки проверить Днепр взялись рыбинспекторы и экологи.

В Черкасской области в реке Днепр массово гибнет рыба.

Жители Канева заметили сотни дохлых рыб и раков не только в водоеме, но и на побережье, говорится в сюжете ТСН.

Накануне жительница Канева Антонина Симоненко вместе с мужем и ребенком решили поехать на отдых к Днепру, но ни зайти в воду, ни даже посидеть у реки так и не решились - на берегу сняли только видео. "Муж сказал, что это от жары, но и раньше было же жарко", - удивляется жительница Канева. Семья проехала дальше в сторону Черкасс, но даже в нескольких километрах ситуация была та же: много дохлой рыбы на суше, в воде и едкий запах.

Жители Канева разместили фото и видео в сети. После того как сообщения увидели работники рыбоохранного патруля и экологической инспекции, решили провести проверку. Вместе со специалистами на воду вышли и журналисты.

Читайте такжеЗагрязнение реки Рось: как украденные химикаты попали в воду и чем это грозит украинцам (видео)

Вниз по течению от Каневской ГЭС – первый маршрут, потому что ночью на станции спускали воду, так что того количества мертвой рыбы, о которой говорили местные, уже не видно – ее отнесло волной. Специалисты измеряют температуру воды, содержание в ней кислорода и берут жидкость на экспертизу. Выше от гидроэлектростанции в направлении Киева дохлой рыбы значительно больше, и в основном там, где вода стоит. С берега ловят рыбу, а кто-то даже осмеливается купаться.

После того, как эксперты измерили в нескольких точках уровень кислорода, они убеждены: Днепр отравили. "Я думаю, что не причина кислород, не причина сине-зеленые водоросли – или это какой-то сброс, или химическое вещество. Это по моему мнению", - говорит заместитель руководителя отдела охраны водных биоресурсов Черкасской области Андрей Тычков.

Вероятнее всего, вредные вещества сбросили в воду на Киевщине, но узнать, какое именно вещество попало в воду, специалисты смогут только через несколько дней. Однако даже тогда найти виновного и наказать за нанесенный природе ущерб будет практически невозможно.

Тем временем отдыхающим в ближайшее время советуют не рыбачить и не купаться в Днепре в Черкасской области.

Ранее УНИАН сообщал, что вылов рыбы в водоемах Украины в январе-мае сократился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,9 тыс. тонн.