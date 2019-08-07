Мертвая вода. Как экологическая ситуация на оккупированном Донбассе угрожает всей Украине

Недавно соцсети облетело видео из затопленного водой торгового центра «Северный» в оккупированном Донецке. Первый этаж второго по величине здания, которым ТЦ был в довоенном городе, полностью ушел под воду. Как отчитались местные «власти», уровень воды достигал 1,2 метра, но ее якобы быстро откачали. Правда, откачивать воду «МЧС» оккупантов стали только после того, как информация о затоплении попала в Сеть.

Видео: Дневник Толстяkа

За пять лет оккупации Донецка и Луганска подобные затопления на неподконтрольной территории - не редкость. Как правило, связаны они с тем, что практически с самого начала конфликта боевики прекратили откачку воды из местных шахт.

Таковых под «руководством» оккупантов оказалось около 170. Практически на всех, которые в 2014-2015 годах еще были работающими, отключены насосы для откачки подземных вод.

Без питьевой воды

По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, на данный момент речь идет, минимум, о трех десятках шахт, которые уже затоплены или затапливаются вследствие действий боевиков. Все они, ввиду затопления, представляют угрозу местному населению и окружающей среде. Ведь после того, как выработки шахт на неподконтрольной территории стали заполняться водой, она стала проникать в подземные воды, загрязняя реки и водоемы с питьевой водой.

«То, что мы видели, – это проседание грунтов в некоторых районах Донецка, на границе между Донецком и Макеевкой, которое ведет к разрушению канализации, водоснабжения, разрыву подземных кабелей, которые там проложены», - рассказывает Грымчак, комментируя последствия подтоплений шахтными водами.

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Гидрогеолог, доктор технических наук, главный научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального информационного развития НАН Украины Евгений Яковлев отмечает, что на данный момент наиболее рисковым является возможное затопление шахт вблизи Первомайска. «Эти шахты расположены выше и есть риск перетока [шахтных вод] в действующие шахты на подконтрольной территории. В таком случае, возможна миграция загрязнений за счет расщепления и тяжелых элементов, и химических соединений – нефтепродуктов, органики. Кроме того, есть риск дополнительного выхода урана и радия, которые в повышенной концентрации содержатся в угле из Донецкой области», - говорит Яковлев.

По данным МинВОТ за минувший год, затопление шахт привело к загрязнению, минимум, 80% всех источников питьевой воды на Донбассе. Ситуация осложняется еще и тем, что затопление происходит не только шахтах, которые продолжали работу после начала конфликта, но и на тех, которые были законсервированы задолго до него. Ведь Украина, несмотря на то, что шахты были закрыты и законсервированы, постоянно выделяла средства на откачку подземных вод. И до начала российской агрессии она проводилась регулярно.

В этой связи не удивительно, что в 2018 году известие о затоплении боевиками шахты «Юнком» вблизи Енакиево не на шутку испугало как украинские власти, так и западных партнеров. Причиной беспокойства стал тот факт, что в этой шахте еще в 1979 году был произведен плановый ядерный взрыв, после которого под землей все это время хранились капсулы с радиоактивной водой.

«Юнком» была полностью закрыта в 2002 году и до оккупации из нее постоянно выкачивали воду. Работая в таком режиме, шахта не представляла опасности ни для людей, ни для экологии. Но после затопления появился риск, что вода, зараженная радиацией, может просочиться в ближайшие водоемы и попасть в питьевую воду.

Другими словами, сегодняшнее положение дел на неподконтрольных Украине территориях Донбасса можно смело называть гуманитарной катастрофой, поскольку у местных жителей элементарно нет доступа к питьевой воде.

Опасность химического заражения

Эксперт Украинской климатической сети, сооснователь ОО «Единая планета» Олег Савицкий отмечает, что вместе с проседанием почвы и разрушением подземных коммуникаций из-за шахтных вод возникает и опасность повреждений резервуаров с химическими веществами, находящимися на Донбассе не только под землей, но и на поверхности. «Сама по себе шахтная вода (в общем случае) не особо токсична, но когда она затапливает на поверхности места накопления отходов, какие-то свалки, то это несет значительную угрозу. Химические предприятия, которые там остались, практически все сейчас заброшены. Но, к счастью, наиболее токсичные вещества были оттуда вывезены. Например, в Горловке было большое хранилище нитрохлорбензола – крайне ядовитого вещества, но его удалось вывезти на утилизацию. Однако, поскольку полной инвентаризации на большинстве предприятий не проводилось, точно неизвестно, где какие вещества остались. И опасность затопления шахт также чревата подтоплением промышленных площадок. Минерализованная шахтная вода вызывает ускоренную коррозию и очень быстро разъедает метал. Если бочки или цистерны с химическими веществами этому подвергнутся, то все их содержимое может оказаться в грунтовых водах, смываться в реки и, в конце концов, оказаться в Азовском море», - объясняет Савицкий.

Опасения экспертов насчет возможной угрозы резервуарам с химикатами подтверждают и в МинТОТ.

«Сейчас тяжело сказать, в каком состоянии находятся так называемые танкеры для хранения опасных химических веществ. Из-за боевых действий они могут быть повреждены. И это вызывает большую тревогу», - говорит Грымчак.

По словам Савицкого, также есть опасность затопления шахтными водами Никитского месторождения ртути неподалеку от Горловки, где ранее добывались горные породы и уголь с большим содержанием ртути. «Если вода из ртутных шахт будет выходить на поверхность, то с ней будет вымываться большое количество ртути. И если эта ртуть будет течь в Азовское море, то оно может стать мертвым морем», - предостерегает эксперт.

Говоря о возможном химическом заражении, геолог Евгений Яковлев напоминает, что, например, на ныне закрытой шахте «Александр-Запад» в 1989 году, вследствие аварии, уже происходил прорыв отходов в горные выработки из расположенного рядом Горловского химзавода. И поскольку у Украины на сегодня нет возможности контролировать ситуацию, это ЧП может снова повториться.

Способы решения

Все вышеперечисленное может привести к тому, что территория Донбасса, недра которого боевики отравляют шахтными водами, могут стать непригодными для жизни на несколько десятков лет.

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По словам Грымчака, способы предотвращения подобного развития событий рассматривались на уровне государства. «У нас была создана рабочая группа и мы рассматривали несколько вариантов действий, после того, как вода поднимется на поверхность. На сегодня мы рассматриваем вариант очищения вод и их использования для гражданских нужд, кроме питьевого водоснабжения. У нас есть предварительные наработки по очистке воды, которая поднимается из шахт. Но главный вопрос в том, что делать с остатками минералов после очистки воды. Поэтому на сегодня ставим перед собой задачу, чтобы очистка воды была прибыльным делом, и чтобы государство рассматривало этот вопрос на тендерах. Этот вариант возможен, так как минерализация – это также, по сути, добыча полезных ископаемых, которые потом можно использовать на рынке. Это дает небольшую прибыль, всего несколько процентов. Но если эту очищенную воду можно будет использовать для сельского хозяйства, то прибыль в этом случае можно увеличить до 40%», - объясняет Грымчак, добавляя, что окончательное решение еще не принято.

Что же касается питьевой воды, то на сегодня единственным способом получения живительной влаги на неподконтрольных территориях остается водопровод «Вода Донбасса». Однако и он в нынешних условиях не внушает доверия к качеству воды, поскольку постоянно поврежден из-за обстрелов.

Помимо глобальных бюджетов и политической воли (о чем пока речь также не идет), для решения экологических проблем Донбасса не хватает самой «малости» - доступа к опасным объектам. Но поскольку оккупанты не торопятся давать Украине такой доступ, Киеву не остается ничего иного, как просить поддержки международных организаций. Поддержка же эта, на данный момент, выражается лишь в регулярных отчетах ОБСЕ с неподконтрольных Украине территорий о фактах подтопления шахт, а также информировании мира о возможных последствиях.

Анастасия Заремба