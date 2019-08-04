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В Запорожье заметили купающихся оленей (видео)

12:16, 04 августа 2019
Экология
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В Запорожье олени плавали в реке / Скриншот - Instagram, its_zp

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Видеоролик опубликован на странице «Это Запорожье» (ts_zp) в Instagram. На кадрах можно видеть, как олени плавают в реке, а затем выскакивают на берег и скачут по пляжу.

В комментариях пользователи предполагают, что видео было сделано на пляже возле базы Запорожского национального университета на острове Хортица.

Ранее в Кривом Роге фотограф-анималист Виктор Севидов сфотографировал одну одну из редчайших птиц Украины — сизоворонку обыкновенную (Coracias garrulus).

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Теги: #олени#Запорожье