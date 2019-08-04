В Запорожье заметили купающихся оленей (видео)

Видео с редкими животными появилось в соцсетях.

В Запорожье очевидцы сняли на видео двух молодых оленей, которые плавали в Днепре.

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Видеоролик опубликован на странице «Это Запорожье» (ts_zp) в Instagram. На кадрах можно видеть, как олени плавают в реке, а затем выскакивают на берег и скачут по пляжу.

В комментариях пользователи предполагают, что видео было сделано на пляже возле базы Запорожского национального университета на острове Хортица.

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