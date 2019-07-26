В Ривне торговым заведениям рекомендовали ограничить использование полиэтиленовых пакетов

За выполнением рекомендации будут следить инициаторы принятия этого нововведения - местные активисты-экологи.

В Ривне торговым заведениям 25 июля власти рекомендовали ограничить использование полиэтиленовых пакетов. За выполнением рекомендации будут следить инициаторы принятия этого нововведения

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Решение рекомендовать ограничить использование одноразовых полиэтиленовых пакетов приняли депутаты Ровенского городского совета на сессионном заседании 25 июля. Об этом передает корреспондент УНИАН.

Решение носит рекомендательный характер и будет действовать до принятия соответствующего закона Украины.

Инициаторами принятия депутатского решения выступили местные активисты-экологи. Руководствуясь решением сессии, они обещают уже со следующей недели поочередно в торговых точках города проводить акции, направленные на ограничение использования полиэтиленовых пакетов и переход на их заменители. Также активисты будут следить за выполнением указанной рекомендации горсовета.

Как уже сообщал УНИАН, проблема переработки мусора в Ривне стоит достаточно остро. В июне 2013 года вблизи областного центра запустили мусороперерабатывающий завод, однако сейчас из-за ряда проблемных вопросов, которые нужно решать на государственном уровне, он работает не на полную мощность. За последние годы депутаты Горсовета неоднократно обращались по этому поводу к руководству Украины. Пока проблемы остаются.