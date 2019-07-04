цей матеріал доступний українською

На Херсонщине предлагают использовать эко-посуду из отрубей кукурузы (видео)

12:21, 04 июля 2019
Экология
59 0

Читайте такжеИз Тихого океана вытащили более 40 тонн пластика (фото)

Демонстрировали экологи и замену одноразовой посуде - тарелки и вилки из отрубей и кукурузы. После использования такая посуда разлагается и не засоряет природу.

Во время мероприятия прошли творческие конкурсы для детей и взрослых, мастерская «Как правильно сортировать», мозговой штурм «Что использовать вместо одноразового». Начал работать пункт обмена вторсырья на вкусности. Также прошли эко-квесты.

Ранее УНИАН рассказал, почему украинцам нужно отказаться от пластика.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #экология#Херсонщина#пластик