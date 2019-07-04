На Херсонщине предлагают использовать эко-посуду из отрубей кукурузы (видео)
12:21, 04 июля 2019Экология
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Жителей Херсона также призвали отказаться от пластика в пользу эко-сумок.
Жителей Херсона призвали отказаться от пластика в пользу эко-сумок
Семейную эко-тусовку организовали в Херсоне в День отказа от пластика. Горожан призвали вернуться к многоразовым сумкам и авоськам.
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Демонстрировали экологи и замену одноразовой посуде - тарелки и вилки из отрубей и кукурузы. После использования такая посуда разлагается и не засоряет природу.
Во время мероприятия прошли творческие конкурсы для детей и взрослых, мастерская «Как правильно сортировать», мозговой штурм «Что использовать вместо одноразового». Начал работать пункт обмена вторсырья на вкусности. Также прошли эко-квесты.
Ранее УНИАН рассказал, почему украинцам нужно отказаться от пластика.
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