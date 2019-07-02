ЕБРР выделит 20 миллионов евро на строительство солнечной электростанции в Черкасской области

Ожидается, что новая солнечная электростанция будет введена в эксплуатацию в 2020 году.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит норвежской Scatec Solar кредит на 19,7 млн евро на строительство солнечной электростанции мощностью 55,4 МВт в Черкасской области, сообщается на сайте ЕБРР.

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Отмечается, что новая солнечная электростанция будет введена в эксплуатацию в 2020 году и позволит сократить объем выбросов CO2 более чем на 36 000 тонн в год. Это уже третий проект Scatec в Украине после проекта на 47 МВт в Николаеве и на 30 МВт в Каменке, которые также были поддержаны ЕБРР.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года Украина и Норвегия заявили о начале сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики с привлечением инвестиций норвежских компаний в размере 300-400 млн евро.

Справка УНИАН. ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти 12,1 млрд евро в рамках около 400 проектов.

Scatec Solar – норвежская компания, которая занимается строительством и эксплуатацией СЭС в Чехии, ЮАР, Руанде, Гондурасе, Иордании, Украине.