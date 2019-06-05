Последний шанс: почему через 30 лет может исчезнуть человечество и как это предотвратить (видео)

По прогнозам австралийских ученых, человечеству может грозить опасность уже в 2050 году.

5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. Лозунг этой даты: «Либо мы покончим с загрязнением, либо оно покончит с нами».

Сегодня природа как никогда нуждается в защите, ведь своей деятельностью человечество запустило необратимый процесс изменения климата. Австралийские ученые спрогнозировали для нас неутешительный сценарий: точка невозврата может быть достигнута уже в 2050 году.

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За 30 лет средняя температура на планете поднимется по меньшей мере на 3 градуса по Цельсию. Это повлечет крах ключевых экосистем, уничтожение коралловых рифов, лесов Амазонки и ледников Арктики. Таким образом, планета Земля станет частично непригодна для жизни.

Около миллиарда человек будут вынуждены переселиться из непригодных территорий. Два миллиарда человек во всем мире столкнутся с нехваткой воды. По всей планете будет наблюдаться острый дефицит продовольствия.

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В конечном итоге это приведет к распаду государств и международного порядка. Впоследствии человечество в борьбе за ресурсы может просто исчезнуть. Чтобы предотвратить такое будущее, каждый из нас должен начать действовать уже сегодня. Например, отказаться от пластика в быту (одноразовой посуды, пакетов); хотя бы раз в год сделать традицией сажать дерево, и приучать к этому детей; пересесть на экологический транспорт; убирать мусор возле рек, в парках и лесах.