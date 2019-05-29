В КГГА киевлян призвали отказаться от воздушных шаров на выпускных

Воздушные шары наносят огромный вред окружающей среде.

Управление экологии и природных ресурсов КГГА призывает киевлян присоединиться к флешмобу #эковыпускной и отказаться от воздушных шаров на выпускных в школах и учебных заведениях столицы.

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Как сообщается на сайте КГГА, об этом сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.

«Школьникам стоит знать, что воздушные шарики распадаются до 4 лет. Ленты, которыми перевязывают шарики – около 100 лет. Поэтому активно предлагаю всем присоединиться к акции. Зато вместе можно сделать что-то полезное для окружающей среды, например, высадить цветы, найти альтернативу шарам!» – отметил Малеваный.

Отмечается, что экологический флешмоб призвал поддержать Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак и Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

В то же время, в общественной инициативе UAnimals рассказали, как воздушные шары вредят экологии.

Так, они могут преодолеть большие расстояния, загрязняя самые отдаленные и нетронутые уголки нашей страны. После отпускания в небо, они потом падают обратно на поверхность земли и в водоемы. Натуральные латексные шарики классифицируются как пластиковые отходы через внешние физические характеристики материала.

Яркая расцветка шаров и лент очень привлекает животных и птиц. Многие животные не способны отличить еду от мусора, поэтому они могут случайно проглотить остатки шаров, которые могут нанести им вред.

Отмечается, что экологический флешмоб призвал поддержать Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак и Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.