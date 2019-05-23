Медовый смузи, пожалуйста: в Швеции открыли McDonald's для пчел (видео)

McHive для пчел оборудован окнами для Мак-Драйва и столиками под открытым небом.

В Швеции открыли самый маленький ресторан McDonald’s – McHive для пчел.

Об этом сообщает Expert tur.

Таким образом местные зоологи высказали уважение нескольким ресторанам McDonald’s в Швеции, на крышах которых расположены ульи.

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Отмечается, что в McHive нет гамбургеров, чизбургеров или картошки фри, он функционирует, как полноценный улей. Однако оборудован окнами для Мак-Драйва и столиками под открытым небом.

Столь удивительным образом McHive приветствует некоторые локации McDonald’s, вокруг которых высажены цветы и растения.

Как сообщал УНИАН, в столице Китая Пекине женщина с дочерью заказали домой порцию куриных крылышек в McDonald’s. Однако вместо заказа они получили сырое мясо с перьями в сухарях.