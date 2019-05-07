Солнечный автомобиль: какой он - первый в мире семейный электромобиль с солнечными панелями (видео)

Немецкая компания Sono Motors разработала электромобиль, оборудованный солнечными панелями.

На корпусе электрокара Sion расположились 330 солнечных фотоэлементов. Они покрыты тончайшим слоем поликарбоната, поэтому не боятся пыли, грязи и воды.

Общей мощности электропанели хватает на 30 километров без подзарядки. Также модель имеет аккумулятор с запасом хода на 250 км.

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Зарядить его на 80% можно за 40 минут. А от солнечных батарей потребуется 8 часов времени, зато водитель не привязан к розетке.

Внутри авто есть необычный фильтр – на основе мха. Он поддерживает в салоне оптимальный уровень влажности и фильтрует до 20% мелких частиц пыли.

Электрокар Sion поступит в продажу уже в 2019 году. Желающие смогут купить электрокар за 16 тысяч евро.