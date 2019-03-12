На Киевщине пожарные спасли из горящего свинарника 350 поросят

Пожар произошел на площади 500 кв. м.

Во время ликвидации пожара в с. Ровы на Киевщине пожарные спасли около 350 поросят.

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Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций, сообщение о пожаре поступило в 21:51 11 марта. По прибытию на место, спасатели выяснили, что горит свинарник на площади 500 кв. м.

"Пожар локализован в 22:57 и полностью ликвидирован в 00:32. В результате пожара спасені около 350 поросят. На пожаре работало 4 единицы техники и 14 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.

Как сообщал УНИАН, в Эстонии спасли из ледяной реки волка, приняв его за собаку.