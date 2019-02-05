В Днепре пожарные с автолестницей спасали застрявшего на дереве кота (видео)

Животное увлеклась охотой на птиц и вскарабкалось на верхушку дерева, где его покинула смелость.

В Днепре спасателям понадобилась автолестница, чтобы спасти кота, который забрался по дереву на 12-метровую высоту и застрял.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Животное увлеклось охотой на птиц и выкарабкалось на верхушку дерева, где его и оставила смелость. Кот начал громко мяукать.

Хозяин спасти любимца самостоятельно не смог, и даже профессиональным спасателям понадобилась автолестница, чтобы снять кота. Спасенное животное передали владельцу.

Ранее в Одессе установили домик для кошек, где они могут погреться.