В Днепре пожарные с автолестницей спасали застрявшего на дереве кота (видео)
13:28, 05 февраля 2019Экология
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Животное увлеклась охотой на птиц и вскарабкалось на верхушку дерева, где его покинула смелость.
Спасатели Днепра спасли кота-верхолаза / Скриншот - ТСН
В Днепре спасателям понадобилась автолестница, чтобы спасти кота, который забрался по дереву на 12-метровую высоту и застрял.
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Животное увлеклось охотой на птиц и выкарабкалось на верхушку дерева, где его и оставила смелость. Кот начал громко мяукать.
Хозяин спасти любимца самостоятельно не смог, и даже профессиональным спасателям понадобилась автолестница, чтобы снять кота. Спасенное животное передали владельцу.
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