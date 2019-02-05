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В Днепре пожарные с автолестницей спасали застрявшего на дереве кота (видео)

13:28, 05 февраля 2019
Экология
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Спасатели Днепра спасли кота-верхолаза / Скриншот - ТСН

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Животное увлеклось охотой на птиц и выкарабкалось на верхушку дерева, где его и оставила смелость. Кот начал громко мяукать.

Хозяин спасти любимца самостоятельно не смог, и даже профессиональным спасателям понадобилась автолестница, чтобы снять кота. Спасенное животное передали владельцу.

Ранее в Одессе установили домик для кошек, где они могут погреться.

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Теги: #Днепр#кот