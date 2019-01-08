Экзотические альпаки на ферме под Вильнюсом обрадовались снегу: видео
11:46, 08 января 2019Экология
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Шерсть альпаки в шесть раз теплее овечьей, поэтому зимой в Литве они чувствуют себя как дома.
В Литве альпаки радуются снегу / Скриншот - ТСН
На ферме под Вильнюсом (Литва) снегу радуются непривычные для этой страны животные - альпаки.
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Всего на ферме их живет тридцать - десять их владелица привезла из Чили, остальные родились уже в Литве. Климат страны для альпак необычный. Животные обитают в высокогорье Анд ниже снеговой линии. Однако зимой в Литве чувствуют себя как дома благодаря густой шерсти.
Средняя температура в стране — минус шесть градусов по цельсию, однако шерсть альпаки в шесть раз теплее овечьей. Поэтому животные в такую погоду не мерзнут.
Стадо альпак радуется снежной погоде на ферме под Вильнюсом
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