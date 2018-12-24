В Киеве откроют пункты утилизации новогодних елок

Адреса пунктов приема деревьев можно найти на сайте Киевского городского совета.

Уже 2 января в Киеве заработают 15 пунктов утилизации праздничных елок.

Как сообщает ТСН, об этом рассказали в эфире "Завтрака с 1+1". Адреса пунктов приема деревьев можно найти на сайте Киевского городского совета.

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Отмечается, что елки и сосны утилизируют уже не первый год. На прошлые новогодние праздники в столице собрали свыше 10 тысяч деревьев, а в позапрошлом – пять.

"Украинцы только перенимают эту традицию от стран Европы и США. Там уже нашли немало полезных способов использования елки. Так, например, в Скандинавских странах и Австрии елки сжигают в котельных или перерабатывают в топливные брикеты. И используют их потом для отопления домов. Также деревья отправляют на мебельные фабрики. А вот хвою часто используют для производства косметики", - говорится в сюжете.

Ранее журналисты выяснили цену новогодней ночи в Киеве, Львове и Одессе.