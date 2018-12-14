В Одессе заработали первые елочные базары (фото)
19:16, 14 декабря 2018Экология
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Цены на сосны стартуют от 250 гривень, а за крупные деревья просят до тысячи гривень.
В Одессе открылись стихийные елочные базары / culturemeter.od.ua
В Одессу завезли первую партию новогодних сосен.
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Об этом сообщает местный сайт «Культурометр». Отмечается, что на Новом Рынке продают первые несколько сотен сосен якобы из Волыни.
Документов на деревья нет, и бирки на стволах отсутствуют. Цены на сосны стартуют от 250 гривень, а за крупные деревья просят до тысячи гривень.
Подобные стихийные рынки были замечены в других районах города.
Ранее сообщалось, что в городе Черноморске Одесской области полиция открыла уголовное производство по факту кражи светящейся гирлянды с главной елки города.
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