Преступнику грозит очередной срок заключения.

Хотя ученые предсказывают, что в случае зомби-апокалипсиса его эпицентром станет Нью-Йорк, выживать в этих условиях готовятся и далеко за его пределами. На этой неделе 30-летний Остин Гигер из американского штата Орегон ворвался на американский пограничный пост, где совершил преступление, которое объяснил подготовкой к жизни в условиях зомби-апокалипсиса.

Как пишет Newsweek, Гигер украл два бронежилета стоимостью 3000 долларов каждый, радиоприемник стоимостью 5000 долларов, куртку пограничника стоимостью 200 долларов, патроны на 20 долларов, перцовый баллончик за 20 долларов и магазин для патронов за 30 долларов. В краденой куртке и бронежилете мужчину поймал агент пограничного патруля, отреагировавший на тревогу.

Гигер сначала назывался агентом пограничной службы, но позже заявил, что он гражданское лицо и просто готовится к зомби-апокалипсису.

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"Гигер заявил, что он вошел через дверь здания и начал брать вещи, которые ему были нужны, чтобы защитить себя. Гигер заявил, что верит, что находится в зомби-апокалипсисе", – написал специальный агент национальной безопасности США Джесси Миллер в уголовной жалобе, поданной в суд.

Агенты пограничного патруля установили, что у обвиняемого есть судимость за тяжкие преступления в Орегоне и находился на испытательном сроке с начала апреля. Теперь ему грозит новый срок – в понедельник, 2 октября, суд будет принимать решение о его задержании.

Зомби-апокалипсис - интересные новости

Нашествию зомби посвящено немало фильмов, сериалов и видеоигр. Поэтому ученые прогнозируют, что в случае наступления гипотетического зомби-апокалипсиса люди в первую очередь будут ориентироваться на информацию из популярной культуры.

Они разработали статистическую модель выживания в таких условиях и рассказали, кто поможет человечеству выжить во время зомби-апокалипсиса.

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