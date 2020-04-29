В США журналист вышел в прямой эфир без штанов (видео)

Корреспондент появился на камеру в пиджаке, классической рубашке и в трусах, когда рассказывал про аптеки и лекарства.

Корреспонденту американского ABC Уиллу Риву, очевидно, стало очень комфортно работать из дома, потому что во вторник он появился в утреннем шоу «Доброе утро, Америка» без штанов.

Об этом пишет Fox News.

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Корреспондент появился на камеру в пиджаке, классической рубашке и в трусах, когда рассказывал, как аптеки отправляют американцам лекарства дронами на фоне эпидемии коронавируса.

В США пандемия изменила формат производства видеоконтента – многие ведущие работают из дома. По словам самих журналистов, верхняя часть одежды телевизионщиков всегда должна быть совершенна (ведь на камеру попадает именно она), тогда как нижняя часть обычно оставляет желать лучшего.

Так случилось и с Уиллом Ривом, который из-за отсутствия соответствующих брюк вообще решил отказаться от нижней части одежды.

Позже журналист начал оправдываться, мол, это были не трусы, а шорты.

Как сообщал УНИАН, в Лондоне два друга Стив Понд и Доминик Таунсенд на время карантина «застряли» в квартире над пабом The Prince.