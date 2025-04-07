Женщина довольна результатами, но ее муж недоволен способом, которым она это сделала.

Ким Сандерсон, которая долгое время безуспешно пыталась сбросить вес с помощью подсчета калорий и диет, решила попробовать инъекции для похудения. Ей удалось добиться ошеломляющих результатов, однако это решение привело ее мужа в ярость и в конечном итоге чуть не разрушило ее брак.

Как пишет Mirror, 42-летняя Сандерсон с помощью одного из разрекламированных препаратов для похудения за семь месяцев похудела на ошеломляющие 30 килограммов – сбросив вес с 90 до 60 килограммов. При этом она приняла решение о применении препарата в одиночку.

"Я знала, что мой муж будет волноваться и, возможно, попытается отговорить меня от этого. Поэтому я решила пойти сама. Для меня это было медицинское решение; ничем не отличается от приема ибупрофена", — сказала она.

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Однако когда ее муж узнал об этом, он был крайне недоволен ее нечестностью.

"Однажды он спросил меня, принимаю ли я "эти прививки", и когда я призналась, что принимаю, он был недоволен. Не из-за самого лекарства, а потому что он чувствовал, что я была нечестной", - объяснила Сандерс.

При этом женщина настаивает на своей правоте, заявляя, что это было просто необходимое решение давней проблемы. В частности, она приняла решение об инъекциях для похудения после внезапного ухудшения здоровья ее отца, который внезапно перенес сердечный приступ.

После этого Сандерс, кроме инъекций, сменила свой рацион с пиццы, чипсов и сладостей на рыбу, овощи и фрукты, а также начала регулярные занятия плаванием, пилатесом и силовые тренировки в спортзале.

Она утверждает, что чувствует себя увереннее, чем когда-либо прежде, хотя говорит, что ей трудно смириться со своим новым телом, особенно с уменьшением размера груди.

"Но я не могу дождаться, чтобы снова надеть бикини, так как я не была в отпуске уже целую вечность". говорит женщина.

Ранее 22-летняя девушка, которая после операции по уменьшению желудка похудела на 60 килограммов, расказала о семи неожиданных изменениях, которые почувствовала в своей жизни. Она отметила, что люди стали более приветливыми, и у нее изменился голос и размер обуви.

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