Будущая мать в ярости из-за предложения мужа об имени их дочери и говорит, что у нее уже есть "готовые документы на развод".

Женщина объяснила, что ждет дочь и находится на 38-й неделе беременности. Её муж до сих пор "уходит" от всех серьезных разговоров об их будущем ребёнке, но недавно обратился к ней и предложил рассмотреть несколько потенциальных имен для ребенка. Однако она была возмущена, услышав варианты, так как одним из них было имя его бывшей девушки, а другое было взято из группы, которую он слушал каждый раз, когда "плакался" по своей бывшей.

В своем сообщении на Reddit будущая мама рассказала, что её муж "никогда не прекращал думать" об одной из своих бывших, и когда они впервые познакомились, он постоянно говорил ей, что его бывшая обожала группу "Теган и Сара". А сейчас он хочет назвать свою дочь Теган и утверждает, что ему просто "нравится это имя", как сообщает Mirror.

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Она написала: "Я замужем за своим мужем с 2018 года, с которым мы дружим с 2012/13 года. Мы с мужем вместе уже пять лет. Он никогда не переставал думать о своей бывшей. Сегодня вечером, на 38-й неделе моей беременности, он предложил несколько имен. Однако весь период беременности он был очень отстранен и уклонялся от всех серьезных разговоров о своей дочке. Мне он предложил имя Эбби, как имя его экс-девушки, и Тегана из музыкальной группы, которая ему нравится." На предложение мужа, женщина ответила: "Нет, я знаю Эбби, это имя твоей бывшей, а Теган из "Тегана и Сары", группы, через которую ты постоянно плакал по своей бывшей."

Также она уточнила: "Он присылал мне песни "Тегана и Сары" на Spotify после того, как мы познакомились, и весь вечер плакал по своей бывшей. Я всегда старалась быть терпиливой и понимающей, но внутри всегда было больно."

Женщина добавила: "Я не назову свою дочь в честь его экс-девушки или любимой группы. У него никогда не было любимой песни или группы, несмотря на то, что у меня есть плейлист из 10 тысяч песен. Я живу для музыки. В любом случае, я рассержена, и так как я оборудовала детскую комнату самостоятельно, и мне приходится делать всё самостоятельно, я хочу запретить ему или, если это возможно, сменить роддом, чтобы он даже не знал, где она родилась. Я так рассержена, что готова к разводу. Правильно ли я поступаю, запрещая ему быть на родах из-за попытки предложить назвать нашу дочь в честь его бывшей или их любимой группы?"

Комментаторы поста в основном были на стороне матери, многие из них говорили, что она права, что желает уйти от мужа, так как кажется, что он не заботится ни о ней, ни о ребенке, который скоро появится. Один человек сказал: "Тебе следует оставить его, кажется, что он больше увлечен своими бывшими, чем вами и вашим ребенком", а другой добавил: "Это больше, чем имя для ребенка. Похоже, что он не любит вас, и, по судя по всему вашему описанию, он еще и нечестен".

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что на Reddit появилась история от женщины, которая случайно узнала о тайном "хобби" своего мужа. Это разрушило ее жизнь, теперь она не знает, что делать дальше. Женщина узнала о "двойной жизни" мужа и обалдела, когда поняла, кто его любовница.

Казалось, ситуация разрешилась. Однако на днях женщина снова пришла домой раньше времени и застала мужа с ней.

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