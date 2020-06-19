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Мама мальчика по имени Зеленский хочет встретиться с президентом (видео)

11:19, 19 июня 2020
Курьёзы
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Маленький Зеленский с мамой / Скриншот

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Женщина говорит, что до избрания Владимира Зеленского на должность, часто смотрела программы и фильмы с его участием. А теперь мечтает, чтобы гарант приехал к семье в гости.

Как отмечается, малыш родился в конце марта в семье ромов с весом 2,7 кг и ростом 50 см. Мальчик с необычным именем хорошо себя чувствует, имеет хороший аппетит и хорошо спит. Это уже пятый ребенок в семье.

Напомним, в Закарпатской области родители назвали новорожденного ребенка Зеленский.

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