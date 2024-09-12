Доля метана, который люди выбрасывают в атмосферу, растет, и это ускоряет изменение климата.
Об этом говорится в новом исследовании, которое показало, что 4 года назад мир выбросил в воздух 670 млн тонн, что почти на 12% больше, чем в 2000 году. Еще более важным выводом в исследовании стал источник этих выбросов: выбросы от деятельности людей выросли почти на 18% за 20 лет, а естественные выбросы, в основном из водно-болотных угодий, выросли всего на 2% за это же время, пишет Independent.
Уровень метана в воздухе сейчас в 2,6 раза выше, чем в доиндустриальные времена, отмечается в исследовании. Уровень метана в воздухе некоторое время оставался стабильным в начале 2000-х годов, но теперь стремительно растет. Люди вызывают выбросы метана, сжигая ископаемое топливо, занимаясь крупномасштабным сельским хозяйством и засыпая свалки.
"Метан - это климатическая угроза, которую мир игнорирует. Уровень метана вырос гораздо больше и намного быстрее, чем углекислый газ", - прокомментировал ведущий автор исследования Роб Джексон.
Он отметил, что метан покидает атмосферу примерно за 10 лет и это мощный "рычаг", который люди могут использовать для борьбы с изменением климата, потому, что его сокращение может принести относительно быстрые результаты, сказал Джексон.
В 2000 году 60% метана, выбрасываемого в воздух, приходилось на непосредственную деятельность человека. Теперь этот показатель составил 65%, выяснило исследование.
Джексон отметил, что такая тенденция с выбросами метана ставит мир на рубеж потепления на 3 градуса по Цельсию, что вдвое превышает цель Парижского климатического соглашения 2015 года.
Географически, везде, кроме Европы, растут выбросы метана, вызванные деятельностью человека, с большими скачками в Азии, особенно в Китае и Индии, сказал Джексон.
За последние 20 лет выбросы метана от добычи угля, нефти и газа выросли на 33%, в то время как свалки и отходы увеличились на 20%, а выбросы от сельского хозяйства выросли на 14%, согласно исследованию. Самым крупным источником выбросов, связанным с деятельностью человека, являются коровы, сказал Джексон.
При этом, Джексон сказал, что рост природного метана из тропических водно-болотных угодий был вызван более высокими температурами, которые заставили микробов выбрасывать больше газа. Он назвал это тревожным, потому что "у нас нет никакого способа сократить" эти выбросы.