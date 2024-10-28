Во время поисков странной пары следует обращать внимание на детали.

Есть визуальные загадки для детей и взрослых, которые можно назвать быстрыми тестами на проверку уровня IQ (коэффициента интеллекта). Люди, которые способны вовремя справиться с заданием, могут считать себя умниками.

Свежий тест таков - следует на картинке за 6 секунд разыскать пару обуви, которую можно назвать странной.

Считается, что те, кто может быстро находить странные детали, анализировать их, имеют достаточно высокий уровень интеллекта.

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Журналисты отметили, что надо успеть охватить взглядом все пары обуви:

"После этого вы сможете быть уверены, что не пропустили странную пару".

Есть такая подсказка - нужно обращать внимание на детали.

Правильный ответ вот такой - во второй строке снизу есть обувь, в которой нет шнуровок, как у остальных. Именно эту пару назвали странной.

Такая хитрая оптическая иллюзия опубликована ранее

На изображении можно увидеть подтопленную часть киевского парка Наталка. В воде стоит немало деревьев, и где-то там есть утка. Разыскать птицу надо за 7 секунд.

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