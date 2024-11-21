Визуальную загадку стоит как бы "сканировать", посоветовали журналисты.

Визуальные загадки о числах могут быть полезными как для взрослых, так и для детей, поскольку помогают улучшать логическое мышление и внимательность.

Создана новая сверхсложная задача - это оптическая иллюзия, на которой надо среди чисел 0034 разыскать число, которое можно назвать странным. На поиски следует потратить всего 9 секунд.

Перед тем, как включать секундомер и браться за поиски, стоит "включить" логику - следует подумать, по какому же признаку можно разыскать странное число, и что вообще может подразумеваться.

Видео дня

Журналисты дали такой совет:

"Просканируйте" взглядом изображение и потом максимально быстро и внимательно ищите то число, которое может отличаться от числа 0034.

Не забудьте, что у вас на поиски есть только 9 секунд:

Один...

Два...

Три...

Четыре...

Пять...

Шесть...

Семь...

Восемь.

Девять.

Чтобы быстрее справиться с заданием, нужно было сразу обращать внимание на начертание чисел и предположить, какое же число среди большого количества изображенных легко перепутать с каким-то другим. Странным среди 0034 было число 0084. Стоит отметить, что тройку довольно легко в спешке спутать с восьмеркой.

Такая интересная новость опубликована - что следует сделать

Была размещена хитрая визуальная загадка для взрослых и детей об окнах - на картинке следует найти то, которое больше. Справиться с задачей следует за 5 секунд.

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