Чтобы пройти тест, сделайте выбор, долго не раздумывая.

Это, конечно же, может казаться удивительным, но простое изображение дерева на картинке способно раскрыть личность человека. Мы не знаем до конца, как это работает, но интуитивный выбор того или иного изображения может дать представление о личности человека. Посмотрите внимательно на картинку и укажите на дерево, которое вам больше всего нравится. Ответы на тест по картинкам читайте ниже.

Выберите одно дерево - психологический тест

Посмотрите на картинку и, не раздумывая, выберите дерево, которое вам нравится больше всего:

Дерево 1

Если вы выбрали дерево под номером 1, то вы - человек с твердыми принципами и сильным моральным "компасом". Вы постоянно изучаете себя и совершенствуйтесь, а ваши стандарты не позволяют вам мириться с недостатками.

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Со стороны вы можете показаться самовлюбленным, но это потому, что вы четко представляете, чего хотите, и верите в себя. Вы креативны и ориентированы на решение проблем - да, вы хотите сделать мир лучше. Принимаете взвешенные решения и у вас твердая точка зрения. Также вам свойственно выходить за рамки, чтобы достичь цели.

Дерево 2

Дерево №2 говорит о вас, как о веселом и честном человеке. Вы очень ответственны и любите заботиться о других, а уважение зарабатываете, доказывая свою правоту.

Будучи трудоголиком, вы не оправдываетесь и не жалуетесь, вам нравится быть последовательным и придерживаться своего графика. Поскольку у вас замечательный характер, люди чувствуют себя комфортно рядом с вами и легко доверяют вам.

Ваш интеллект, чувство юмора - это ключ к построению любых отношений, и вы всегда найдете способ поладить с другими.

Дерево 3

Вы очень философски относитесь к жизни и другим вещам. Умный и вдумчивый человек, вы цените глубокие размышления и стремитесь к пониманию. Вы - идеалист и ненавидите светские беседы, вами движет неутолимая потребность в знаниях. Вы можете показаться застенчивым в общении с отдельными людьми, но в компании тех, с кем вы чувствуете себя комфортно, вы довольно общительны.

Одна из лучших ваших черт - вы никогда не бываете поверхностными. Вы гибко мыслите, рассматриваете все альтернативы и мнения и способны сравнивать и сопоставлять все возможные варианты. Вы верите в то, что нужно рассуждать, а не следовать за толпой.

Дерево 4

Вы очень эмоциональный и глубокий человек, проницательный и абстрактный. Стремитесь быть добродушным и ставите других выше себя, но при этом не забываете всегда хорошо относиться и к себе. Также вы любите природу и животных. Случается, что люди неправильно понимают вас, и тогда это глубоко ранит.

Наличие личного пространства для вас - обязательное условие, чтобы развивать свои творческие способности. Кроме этого, вам нужно время, чтобы расслабиться и восстановить силы. Уделяйте себе больше внимания, думайте позитивно и не изменяйте себе, несмотря ни на что.

Дерево 5

Если вы выбрали дерево №5, то это говорит о том, что вы - сильный и независимый человек, самоуверенный и смелый. Ваш главный принцип в жизни: "Я сделаю это по-своему".

Вы из тех людей, которые умеют подниматься сами, не обращаясь ни к кому за помощью. Ваша мантра - "Доверяй себе", и вы прислушиваетесь только к собственному голосу. Единственное, чего вы требуете от людей, - это честности, потому что для вас самая плохая правда лучше самой хорошей лжи.

Вы управляете своим успехом и постоянно работаете над тем, чтобы стать лучше и сильнее.

Дерево 6

Вы - романтик и "старая" душа. Очень добры и чувствительны, поэтому вам легко строить отношения с людьми. Вы умеете сопереживать, а ваш любящий характер эмоционально объединяет вас с другими. Вы всегда стараетесь видеть хорошее в других, а также склонны мотивировать, вдохновлять и поощрять, поэтому людям легко доверять вам.

Если нужно, вы проявляете инициативу и вмешиваетесь в ситуацию, чтобы сделать ее лучше. Любовь заставляет ваш мир вращаться и играет важную роль в вашей жизни. Причем, любовь настолько важна для вас, что вы можете любить даже тех, кто вас не любит.

Дерево 7

Вы очень открытый и спокойный человек по своей натуре. Знаете, как привнести счастье в свою жизнь, не чувствуете необходимости носить маски или притворяться кем-то другим. Вы очень понятливы и слушаете других без всяких суждений.

Будучи спокойным человеком, вы сами почти ни о чем не беспокоитесь. Наслаждаетесь маленькими радостями жизни и мало чего ожидаете. Вы склонны плыть по течению и поэтому лучше других умеете решать проблемы - знаете, как выйти из любой ситуации, проанализировав ее спокойно и эффективно.

Дерево 8

Вы - очень спонтанный человек. Если вы выбрали это дерево, то, безусловно, обаятельны и энергичны. Вы умеете заставить других чувствовать себя хорошо и готовы признать хорошие черты других людей, а также похвалить их.

Полные энтузиазма, вы никогда не отказываетесь от приключений. В то же время, будучи дипломатом, вы во всем ищете гармонию. Люди по-настоящему влюбляются в ваше подлинное "я".

Вы умеете очень хорошо выражать свои эмоции, используя соответствующие жесты, мимику и, конечно, улыбку. Любите общение и по своей натуре - очень любознательны, поэтому любите учиться.

Дерево 9

Вы - очень оптимистичный человек, который любит жизнь. Полный позитива, вы верите, что жизнь - это подарок, и видите красоту там, где другие видят уродство.

Одна из лучших сторон вашей личности заключается в том, что вы всегда хотите разделить хорошее и плохое с теми, кого любите. Ваша надежда помогает вам адаптироваться к любой ситуации и видеть светлую сторону в любых трудностях.

Вы верите в свои возможности, но также склонны принимать то, что нельзя изменить. Считаете, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на то, что вы не любите, и поэтому вы всегда стремитесь к развитию.

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